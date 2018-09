Защитник «Тоттенхэма» пальцем проткнул глаз форварда «Ливерпуля»

Нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил ужасную травму глаза в гостевом матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма», сообщает Sport24.

Бразилец был вынужден покинуть поле на 70-й минуте после того, как защитник «шпор» Ян Вертонген попал ему пальцем в глаз.

«Ян Вертонген почти потерял палец в глазнице Роберто Фирмино», — так описали этот эпизод в твиттере Squawka News.

Немецкий наставник красных Юрген Клопп сообщил, что пока не имеет информации о степени серьезности травмы. Отмечается, что из глаза Фирмино капала кровь.

«На данный момент мы не знаем, насколько все серьезно. Я видел этот эпиход издалека, но понятно, что для Фирмино это была неприятная ситуация», — цитирует Клоппа Mirror.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Ливерпуль», одержавший пятую подряд победу на старте сезона, возглавляет таблицу АПЛ c 15 очками. «Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд и с девятью очками располагается на пятой строчке.

So, Jan Vertonghen nearly lost his finger in Roberto Firmino's eye socket. pic.twitter.com/ytCkF3LQPx