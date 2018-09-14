Российский вратарь Габулов покинул «Брюгге»
Российский вратарь Владимир Габулов больше не является игроком бельгийского «Брюгге», сообщает «Советский спорт».
Как заявил футболист, он расторг свой контракт с бельгийским клубом.
«Вчера я официально расторг контракт с «Брюгге». Хочу сказать спасибо футболистам, клубу, болельщикам. Это был для меня неоценимый опыт. Чемпионство с хорошей командой, красивый город, сумасшедшая атмосфера на стадионе — о времени в «Брюгге» у меня останутся только приятные воспоминания», — написал голкипер в своем инстаграме.
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34-летний Габулов выступал за «Брюгге» с января 2018 года. В составе команды он провел девять матчей.
Ранее сообщалось, что Габулов может покинуть бельгийский чемпионат.