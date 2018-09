Неймар запустил линейку комиксов с самим собой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар объявил о запуске линейки комиксов собственного производства, передает «Советский спорт».

Об этом бразилец написал в своем твиттере.

«Мечта сбылась!» — гласит подпись Неймара под фотографией с журналом.

Комиксы получили название «Inked» («Татуированный»). По сюжету татуировки бразильца оживают и помогают ему спасти сестру от преступного картеля.

За «ПСЖ» лидер сборной Бразилии выступает с лета 2017 года.

Dream come true !

Get the first issue of Inked at https://t.co/dvdnq0kdR7 pic.twitter.com/Wj4DAltR2Q