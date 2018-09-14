Неймар запустил линейку комиксов с самим собой

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар объявил о запуске линейки комиксов собственного производства, передает «Советский спорт».

Об этом бразилец написал в своем твиттере.

«Мечта сбылась!» — гласит подпись Неймара под фотографией с журналом.

Комиксы получили название «Inked» («Татуированный»). По сюжету татуировки бразильца оживают и помогают ему спасти сестру от преступного картеля.

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За «ПСЖ» лидер сборной Бразилии выступает с лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что подруга Неймара снялась в новой яркой фотосессии.