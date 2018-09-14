Футболист «Динамо» Рауш рассказал о настрое команды перед дерби

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Футболист московского «Динамо» Константин Рауш рассказал о желании команды взять реванш у «Локомотива» за прошлогодний разгром, передают «Известия».

«Конечно, у нас высокая мотивация реабилитироваться за тот разгром, — сказал Константин Рауш. — Помню этот весенний матч — мы пропустили два быстрых мяча со штрафных. Вообще мы нормально играли в той встрече, просто «Локомотив» хорошо реализовывал свои моменты. Сейчас мы неплохо идем в турнирной таблице, и каждая встреча имеет для нас большое значение.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» дважды уступило в московском дерби со счетом 0:4 и 0:3. Матч против «Локомотива» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги состоится 14 сентября. Ранее главный тренер «железнодорожников» также назвал предстоящую игру принципиальной.