Министр спорта России надеется на положительную оценку работы РУСАДА

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Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не вызывает нареканий со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.

Колобков считает, что РУСАДА может получить положительную оценку за свою работу.

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«У Всемирного антидопингового агентства никаких претензий к работе и тем видам деятельности, которые РУСАДА выполняет, на данный момент нет.

Раз в полгода проходит мониторинг этой работы, от вопросов, связанных с расследованием, проведением тестирования, работы допинг-инспекторов, до всех внутренних процедур. Никаких нареканий к этой организации нет, поэтому, надеюсь, что эта работа будет оценена положительно», — сообщил Колобков.

Ранее глава ОКР заявил, что РУСАДА — образец национального антидопингового агентства.