Переход Терри в «Спартак» оказался под угрозой срыва
Бывший защитник «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри намерен отказаться от перехода в московский «Спартак», сообщает Sport24.
По информации издания, стороны уже достигли договоренности о переходе, однако с большой долей вероятности англичанин откажется от этого трансфера. Отмечается, что защитник уже прошел медобследование для красно-белых в Италии, но после возвращения в Лондон поменял свое решение.
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В московском клубе вероятность трансфера оценивают в 10%.
Большую часть карьеры 37-летний Терри провел в составе «Челси». В минувшем сезоне он защищал цвета «Астон Виллы».
Ранее сообщалось, что наставник «Спартака» Массимо Каррера подписался на инстаграм Терри.