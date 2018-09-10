Тутберидзе не стала говорить о Медведевой
Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не стала давать комментарий по поводу своей бывший ученицы Евгении Медведевой, передает «Спорт-Экспресс».
Специалист отказалась прокомментировать свои слова, которые она якобы сказала после Олимпиады-2018. По словам канадского тренера Дага Хау, Тутберидзе заявила, что Медведева ничего больше не добьется и ей лучше рожать детей.
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«Не хочу говорить», — отрезала тренер на вопрос о бывшей ученице.
Ранее фигуристка Медведева раскрыла секрет своей стройной фигуры.