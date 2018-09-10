ITF считает правым судью в эпизоде с Сереной Уильямс в финале US Open
Международная федерация тенниса (ITF) встала на сторону судьи Карлоса Рамоса в конфликте с американской тенниситкой Сереной Уильямс во время финального матча US Open, сообщает пресс-служба Федерации.
Уильямс назвала решение судьи «сексизмом», когда он отобрал у нее гейм за оскорбления. До этого спортсменка пыталась оспорить решение отобрать у нее очко за подсказки тренера, в последствии назвав арбитра «вором».
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В Федерации отметили, что судья действовал в рамках правил и показал высокий уровень профессионализма.
Ранее бывший судья заявил, что Серена Уильямс должна извиниться.