Канадский тренер: Медведева действительно забыла свою программу
Канадский тренер Даг Хау, друг Брайана Орсера, прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России в Москве, передает «Советский спорт».
«Брайан сказал, что она забыла программу. Мне показалось, что в середине программы, когда она прыгала каскад тройной сальхов — тройной тулуп, она выглядела странно, так что думаю, что она действительно забыла свою программу.
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Жду с нетерпением, когда смогу встретится с Орсером и обсудить это», — приводит слова специалиста TheSkatingLesson.
Ранее канадский тренер подтвердил, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей.