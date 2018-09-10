Канадский тренер: Медведева действительно забыла свою программу

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Канадский тренер Даг Хау, друг Брайана Орсера, прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России в Москве, передает «Советский спорт».

«Брайан сказал, что она забыла программу. Мне показалось, что в середине программы, когда она прыгала каскад тройной сальхов — тройной тулуп, она выглядела странно, так что думаю, что она действительно забыла свою программу.

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Жду с нетерпением, когда смогу встретится с Орсером и обсудить это», — приводит слова специалиста TheSkatingLesson.

Ранее канадский тренер подтвердил, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей.