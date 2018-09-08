Навка о четверном лутце ученицы Тутберидзе: это очень круто

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой на юношеском Гран-при в Латвии, передает «Комсомольская правда».

14-летняя Трусова в произвольной программе исполнила четверной лутц — самый сложный четверной прыжок. До нее в женских соревнованиях это не делали никогда.

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«Четверной лутц — это очень круто. Ну, что я могу сказать. Девочка — молодец. Я ей желаю, чтобы она сохранила свои качества, прыжковые навыки до лет 17-18, чтобы к следующей Олимпиаде она подошла в такой прекрасной форме», — сказала Навка.

При этом трехкратная чемпионка Европы отметила, что подобные прыжки оказывают сильное влияние на здоровье.

«Такой рекорд для такой маленькой девочки — это, конечно, действительно очень серьезный прыжок. Также я желаю ей побольше здоровья. Это не так просто для маленького хрупкого организма прыгать такие сложные прыжки, потому что при приземлении огромная нагрузка идет на позвоночник и все кости, на колени и мышцы», — заключила Навка.

Ранее сообщалось, что Трусова на этапе Гран-при выступила лучше мужчин.