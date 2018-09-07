Трусова выиграла юношеский Гран-при, впервые в истории исполнив четверной лутц
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей этапа юношеского Гран-при в Каунасе, сообщает «Советский спорт».
Итоговый результат 14-летней спортсменки после короткой и произвольной программ составил 221,44 балл! Кроме того, Александра Трусова вошла в историю: она стала первой женщиной, исполнившей четверной лутц на соревнованиях.
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Еще одна россиянка, Ксения Синицына, финишировала третьей.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого события.
Ранее российский специалист Татьяна Тарасова поделилась мнением о мировом рекорде 14-летней фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при.