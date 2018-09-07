Ефимова «будет расплываться» на первом этапе Кубка мира

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Трехкратная медалистка Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала, чего ожидает от первого этапа Кубка мира, в котором примет участие, передает «Российская газета».

«После чемпионата Европы в Глазго, сезон закончился. Сначала я отдыхала, потом немножко приболела. Но, думаю, все пройдет нормально, все-таки и опыта, и мастерства у меня достаточно. Буду расплываться, наслаждаться атмосферой.

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Рада вернутся в Казань. Для меня это счастливый город. Я хорошо выступила и на Универсиаде-2013, на чемпионате мира — 2015.

Правда, до сих пор не была в казанском Кремле. Может, в этот раз удастся. У меня появился один выходной, так как я решила сняться с дистанции 200 м брассом, остались заплывы на 50 и 100 м брассом и 200 м комплексом», — заявила Ефимова.

Ранее Ефимова рассказала, что ей не раз предлагали выступать за другую страну и обещали много денег.