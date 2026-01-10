На Украине анонсировали отключение света во всех регионах

Во всех регионах Украины в воскресенье, 11 января, будут действовать графики отключений электроснабжения. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в сообщении.

При этом в компании не уточнили, будут ли действовать графики отключений в Киеве, где продолжаются экстренные отключения.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в столице более полумиллиона человек остались без света. По словам чиновницы, без света также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области. Отключения света фиксируются и в «отдельных населенных пунктах в большинстве областей» страны.

Днем 9 января издание «Новости.LIVE» сообщило, что две ТЭЦ остаются в нерабочем состоянии после серии взрывов в Киеве. На их восстановление потребуется один-два дня, уточнили журналисты.

Ранее в Днепре произошел частичный блэкаут из-за прилетов по инфраструктуре.