Фанат «Очень странных дел» потерял состояние из-за намеков звезды сериала

Звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук призналась, что из-за нее фанат проекта потерял целое состояние. Об этом она рассказала в последнем выпуске вечернего шоу американского телеведущего Джимми Фэллона.

27-летняя актриса, сыгравшая Робин Бакли в двух последних сезонах популярного сериала Netflix, вспомнила о встрече с фанатом незадолго до финала шоу.

«Кто-то подошел ко мне и спросил, кто из героев не доживет до конца сериала. И я не сказала ему, но дала несколько неясных намеков, а он интерпретировал мои неясные намеки и заключил пари на большие деньги, проиграв все», — делится она.

Хоук попросила поклонников не делать свое финансовое благополучие зависимым от телевизионным шоу.

Фантастический сериал «Очень странные дела» о приключениях ребят, сражающихся с потусторонними монстрами в небольшом городке, после десяти лет и пяти сезонов подошел к концу в начале 2026 года.

Ранее фанаты «Очень странных дел» обрушили Netflix из-за несуществующего секретного эпизода.