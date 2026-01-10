Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Фанат «Очень странных дел» потерял состояние из-за намеков звезды сериала

Актриса Хоук дала зрителю «Очень странных дел» неправильный намек о финале шоу
Netflix

Звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук призналась, что из-за нее фанат проекта потерял целое состояние. Об этом она рассказала в последнем выпуске вечернего шоу американского телеведущего Джимми Фэллона.

27-летняя актриса, сыгравшая Робин Бакли в двух последних сезонах популярного сериала Netflix, вспомнила о встрече с фанатом незадолго до финала шоу.

«Кто-то подошел ко мне и спросил, кто из героев не доживет до конца сериала. И я не сказала ему, но дала несколько неясных намеков, а он интерпретировал мои неясные намеки и заключил пари на большие деньги, проиграв все», — делится она.

Хоук попросила поклонников не делать свое финансовое благополучие зависимым от телевизионным шоу.

Фантастический сериал «Очень странные дела» о приключениях ребят, сражающихся с потусторонними монстрами в небольшом городке, после десяти лет и пяти сезонов подошел к концу в начале 2026 года.

Ранее фанаты «Очень странных дел» обрушили Netflix из-за несуществующего секретного эпизода.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591223_rnd_9",
    "video_id": "record::70ab58f3-5d6f-4e15-bfe7-888e6e3f96d1"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+