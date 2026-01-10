ТАСС: на позициях ВСУ нашли тела военных в яме для дезертиров

Российские войска обнаружили на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области ямы для дезертиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На харьковском направлении на занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия», — сказали силовики.

7 января в российских силовых структурах заявили, что на Украине насчитывается около 300 тысяч дезертиров.

3 января украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал, что решил покинуть армию из-за «дружественного огня» на фронте. По его словам, во время боевых действий было трудно понять, кто стреляет по кому, а среди сослуживцев фиксировались многочисленные потери.

Ранее пленный ВСУ рассказал, на что идут дезертиры, чтобы не возвращаться на фронт.