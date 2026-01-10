Страны Евросоюза и Великобритания занимаются самоубийством западной цивилизации. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

»Германия, ЕС и Великобритания продолжают самоубийство западной цивилизации во всех возможных измерениях, включая здравоохранение», — написал он, комментируя пост министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего.

В своем посте Кеннеди-младший пишет, что «правительство [ФРГ] игнорирует автономию пациентов и ограничивает возможности людей действовать в соответствии со своими убеждениями при принятии решений, касающихся здоровья».

Он также рассказал, что в связи с этим направил письмо федеральному министру здравоохранения страны Нине Варкен, в котором «ясно дал понять, что у Германии есть возможность и обязанность скорректировать эту траекторию, восстановить автономию здравоохранения, положить конец политически мотивированным преследованиям и отстоять права, которые лежат в основе каждой демократической страны».

Ранее главу ЕК обвинили в уничтожении Евросоюза.