В Румынии загорелся автобус с 47 пассажирами

В Румынии во время движения по шоссе загорелся автобус с 47 пассажирами

В уезде Муреш в центральной Румынии во время движения по шоссе загорелся автобус, в котором находились 47 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генинспекторат по чрезвычайным ситуациям румынского МВД.

«Пожарные из подразделения Сигишоара направили к месту происшествия два расчета и одну машину скорой помощи службы мобильной реанимации и экстренной помощи», — говорится в сообщении ведомства.

По данным генинспектората, в результате инцидента никто не пострадал, люди успели покинуть машину. Среди пассажиров автобуса были трудовые мигранты, которые ехали на работу за границу. Транспортное средство было полностью уничтожено огнем, отметили в ведомстве.

По факту произошедшего была организована проверка для установления причины возгорания. Предположительно, инцидент произошел из-за технической неисправности автобуса.

В декабре прошлого года в Челябинской области автобус с людьми вспыхнул на дороге. На кадрах, размещенных в сети, видно, что транспорт выгорел полностью. В результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров сгоревшего транспорта отправили на другом автобусе.

Ранее в Перми загорелся школьный автобус.