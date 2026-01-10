Размер шрифта
В Татарстане продают пятикомнатную квартиру почти за полмиллиарда рублей

Александр Кряжев/РИА Новости

Объявление о продаже квартиры в Казани стоимостью почти 500 млн рублей размещено на сайте «Авито». Об этом сообщает ТАСС.

В объявлении утверждается, что площадь пятикомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома, составляет 233,8 квадратных метров. Площадь кухни составляет 20 кв. м, жилая площадь - 160 кв. м. Высота потолков - 3,5 м, окна выходят на солнечную сторону.

Дом находится в исторической части Казани, на улице Федосеевской. В описании говорится, что он входит в состав жилoго кoмплекса «Дворцoвaя набeрeжнaя», что в нижней части рельефного спуска к набережной.

До этого аналитик рынка, эксперт по инвестициям Артём Цогоев рассказал, что для инвестиций в недвижимость в 2026 году выгоднее выбирать не жилую недвижимость, а другие сегменты рынка. Выгодными вариантами вложения могут стать: курортная недвижимость, производственные и ретейл-помещения.

Ранее была названа сумма, которую россияне готовы потратить на строительство загородного дома.

