Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Автобус с гандболистами сборной Кипра попал в ДТП в Эстонии

В Эстонии перевернулся автобус с гандболистами сборной Кипра
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Автобус, перевозивший мужскую сборную Кипра по гандболу, попал в дорожно-транспортное происшествие в Эстонии. Об этом сообщила Федерация гандбола Кипра на официальном аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

ДТП произошло утром 10 января, когда сборная добиралась из Таллина в город Пылва, чтобы сыграть ответный квалификационный матч чемпионата Европы с национальной командой Эстонии. Игра должна состояться 11 января.

В ходе ДТП автобус перевернулся, а двум пассажирам — не уточняется, кто это — потребовалась медицинская помощь и госпитализация. При этом в Федерации заверили, что нет причин для беспокойства по поводу состояния здоровья пострадавших нет. Также в Федерации заявили, что все необходимые усилия для безопасного возвращения команды обратно будут предприняты.

17-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в Швеции, Норвегии и Дании с 15 января по 1 февраля 2026 года. В турнире примут участие 24 сборные. Для Швеции и Норвегии данный турнир станет третьим чемпионатом Европы среди мужчин, Дания проведёт свой второй чемпионат. Титул чемпиона Европы будет защищать сборная Франции.

Ранее водителю бывшего чемпиона мира Джошуа предъявили обвинение после ДТП в Нигерии.
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+