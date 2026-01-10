Автобус с гандболистами сборной Кипра попал в ДТП в Эстонии

Автобус, перевозивший мужскую сборную Кипра по гандболу, попал в дорожно-транспортное происшествие в Эстонии. Об этом сообщила Федерация гандбола Кипра на официальном аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

ДТП произошло утром 10 января, когда сборная добиралась из Таллина в город Пылва, чтобы сыграть ответный квалификационный матч чемпионата Европы с национальной командой Эстонии. Игра должна состояться 11 января.

В ходе ДТП автобус перевернулся, а двум пассажирам — не уточняется, кто это — потребовалась медицинская помощь и госпитализация. При этом в Федерации заверили, что нет причин для беспокойства по поводу состояния здоровья пострадавших нет. Также в Федерации заявили, что все необходимые усилия для безопасного возвращения команды обратно будут предприняты.

17-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет в Швеции, Норвегии и Дании с 15 января по 1 февраля 2026 года. В турнире примут участие 24 сборные. Для Швеции и Норвегии данный турнир станет третьим чемпионатом Европы среди мужчин, Дания проведёт свой второй чемпионат. Титул чемпиона Европы будет защищать сборная Франции.

