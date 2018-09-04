Серену Уильямс уличили в сектантстве

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Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не планирует отмечать день рождения дочери Алексис Олимпии, родившейся 1 сентября 2017 года, так как она входит в религиозную организацию Свидетели Иеговы, запрещенную на территории России, сообщает «Советский спорт».

«Олимпия не празднует дни рождения. Мы Свидетели Иеговы, мы таким не занимаемся», — сказала американка на пресс-конференции на турнире US Open.

Ранее Уильямс выступила со словами поддержки в адрес американских футболистов Колина Каперника и Эрика Рида.