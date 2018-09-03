Путин наградил экс-тренера сборной России Знарка

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего главного тренера сборной России по хоккею и петербургского СКА Олега Знарка, сообщает ТАСС.

Как передает официальный портал правовой информации, специалист был награжден орденом Александра Невского в соответствии с указом «О награждении государственными наградами России иностранных граждан». После распада Советского Союза Знарок несколько лет являлся лицом без гражданства, а в 1996 году получил гражданство Латвии. Спустя пять лет он отказался от него и стал гражданином Германии.

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На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане сборная России под руководством Знарка завоевала золотые медали. В финале национальная команда в овертайме обыграла Германию со счетом 4:3.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского.