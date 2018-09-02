Экс-игрок НБА: я искренне ненавидел Брайанта
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Раджа Белл рассказал об отношениях со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, передает Sport24.
«Мы обменялись огромным количеством ударов локтями и нелицеприятных высказываний на площадке. Особенно нравится вспоминать наши пикировки в СМИ. Не знаю, что чувствовал Брайант, но как же я его ненавидел! Он действительно был мне очень неприятен.
Но когда мы встретились спустя время, проявили уважение друг к другу. Мы не стали лучшими друзьями, но иногда общаемся. И это мне нравится больше всего», — цитирует Белла Hoopshype.
Белл выступал за такие клубы, как «Филадельфия», «Даллас», «Финикс», «Юта», «Шарлотт» и «Голден Стэйт».
Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» выкупил контракт форварда Луола Денга.