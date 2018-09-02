Хавбек «Ювентуса» уверен, что Роналду скоро сможет забить

<img src="//img.gazeta.ru/files3/19/11883019/DjnRbX8X4AEGF8g-pic905-895x505-3406.png">

Опорный полузащитник туринского «Ювентуса» поддержал форварда Криштиану Роналду после матча третьего тура Серии А против «Пармы», передает Sport24.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «старой синьоры», а Роналду до сих пор не забил ни одного мяча в официальных встречах.

Реклама

«Он классный игрок и в конце концов забьет. Он важен для нашей команды. Сегодня Роналду не повезло, но мы ему поможем. У него еще много времени. Роналду раздражен из-за того, что не смог забить, но голы к нему обязательно придут», — цитирует Матюиди Football Italia.

Португалец переехал в Турин этим летом за €112 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду в «Ювентусе» демонстрирует худшие показатели по Европе.