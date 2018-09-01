«Ювентус» с Роналду в составе переиграл «Парму»

«Ювентус» взял верх над «Пармой» в выездном матче 3-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась победой туринцев со счетом 2:1.

На 2-й минуте встречи счет открыл хорватский нападающий «бьянконери» Марио Манджукич, однако в концовке первого тайма счет на табло сравнял новичок «Пармы» Жервиньо. Действующие чемпионы Италии вырвали победу за счет мяча Блеза Матюиди, забитого на 58-й минуте игры.

Реклама

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь не смог забить свой дебютный мяч за новый клуб.

Ранее сообщалось, что «Милан» вырвал победу у «Ромы».

Футбол. Чемпионат Италии. 3-й тур

«Парма» (Парма) — «Ювентус» (Турин) — 1:2

Голы: 0:1 — Манджукич, 2; 1:1 — Жервиньо, 33; 1:2 — Матюиди, 58.