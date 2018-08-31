В Медведевой хотят видеть «канадскую фигуристку»

Олимпийский чемпион в фигурном катании и тренер Максим Траньков поделился ожиданиями перед новым сезоном, передает News.ru.

Спортсмен отметил, что ждет от подопечной Этери Тутберидзе Алины Загитовой стабильное катание, а в переехавшей в Канаду Евгении Медведевой хочет видеть канадскую фигуристку.

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«От Загитовой я жду более стабильного катания, чем у ее предшественников, которые прошли через те же медные трубы. Она девочка очень умная и очень одаренная во всех смыслах. Как в плане красоты на льду, так и в прыжковой подготовке. Она олимпийская чемпионка, и не о чем тут говорить.

От Медведевой жду чего-то нового в связи с уходом к Брайану Орсеру. Все ждут и думают: «Что же она покажет?» Я очень хочу, чтобы она стала кататься, как канадская фигуристка. Прежде всего — в катании. Если Женя прибавит и станет прыгать, как Медведева, а кататься, как канадская школа учит, то это будет бомба. И я очень хочу, чтобы Женя вышла на новый уровень. Вообще, это уникальный случай, когда два лучших тренера одиночного катания современности — Тутберидзе и Орсер — тренировали или тренируют одного и того же спортсмена. Для Жени, я считаю, это счастливый билет. Да и работая рядом с Осером, она в будущем может стать невероятным специалистом», — сказал Траньков.

18-летняя Медведева в мае 2017 года разорвала трудовые отношения с Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Медведева выступит на соревнованиях в Канаде в сентябре.