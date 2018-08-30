IBU опубликовал официальное заявление по делу российских биатлонистов

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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление, которое касается четырех российских спортсменов и Союза биатлонистов России (СБР), передает официальный сайт IBU.

Биталонисты обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

«В течение двух недель биатлонисты обязаны решить: будут ли они оспаривать выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и предпринимать какие-либо юридические действия или нет.

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Имена спортсменов не разглашаются. Трое из них уже завершили выступления. СБР проведет разбирательство как в отношении спортсменов, так и их тренеров», — говорится в сообщении.

Ранее стали известны имена всех всех подозреваемых в допинге биатлонистов.