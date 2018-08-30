Мейвезер высмеял хамство Макгрегора перед боем с Нурмагомедовым

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ответил на отказ ирландца Конора Макгрегора тренироваться в его зале в рамках подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

Мейвезер выразил желание помочь ирландцу в подготовке, на что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в грубой форме отказал американцу.

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«Самое легкое девятизначное число, которое я когда-либо заработал! Вся работа — это что? (Частое изречение Мейвезера: «All work is that? Easy work!»), — написал непобежденный спортсмен под фотографией поединка с Макгрегором, когда он разгромил ирландца в боксерском спарринге.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор отказался заниматься в зале Мейвезера перед боем с Хабибом.