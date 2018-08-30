Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов‍

Завершились все матчи отборочного этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19, по итогам которых стали известны все участники группового этапа турнира, сообщает «Советский спорт».

Таким образом, стали известны все клубы, которые пробились в финальную часть турнира. 32 команды разбиты на четыре корзины, которые сформированы следующим образом: Реклама



Первая корзина: «Реал Мадрид» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).

Вторая корзина: «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).

Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).

Четвертая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 августа в Монако.

Ранее сообщалось, что система видеоповторов в этой Лиге чемпионов применяться не будет.