Трамп допускает переименование «соккера» в «футбол»

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает «Советский спорт».

В ходе встречи политик и глава организации обсудили предстоящий чемпионат мира 2016 года, который совместно проведут США, Канада и Мексика. Также Трамп рассказал о местном названии футбола «соккер».

«У нас это – соккер. Полагаю, вы называете его футболом. Может, однажды его переименуют и здесь», — приводит слова американского лидера журналист AP Роб Харрис в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Трампу показали красную карточку в Белом доме.

Trump remains seated to welcome the FIFA president while Infantino has to stand, looking down at POTUS in Oval Office pic.twitter.com/Os0dg6O25p