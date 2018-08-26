Пилот «Феррари» Феттель выиграл Гран-при Бельгии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бельгии, сообщает «Советский спорт».
Второе место досталось пилоту «Мерселеса» Льюису Хэмилтону, третьим финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 12-м, его напарник Лэнс Стролл — 13-м.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт Форс Индия»)
6. Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия»)
7. Ромен Грожан («Хаас»)
8. Кевин Магнуссен («Хаас»)
9. Пьер Гасли («Торо Россо»)
10. Маркус Эрикссон («Заубер»)
11. Карлос Сайнс («Рено»)
12. Сергей Сироткин («Уильямс»)
13. Лэнс Стролл («Уильямс»)
14. Брендон Хартли («Торо Россо»)
15. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал
Кими Райкконен («Феррари») — не финишировал
Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал
Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее стало известно, что в «Формуле-1» может появиться еще один российский гонщик.