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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был выписан из больницы, сообщает «РИА Новости».

«Емельяненко уже дома, чувствует себя хорошо, его здоровью ничто не угрожает. Ему нужно время на восстановление после такого тяжелого боя», — сказал пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев.

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Бой Емельяненко с Тони Джонсоном состоялся 18 августа в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50 в Москве. Судьи после трех раундов зафиксировали ничью. У Емельяненко врачи диагностировали гематомы и ушибы.

Ранее сообщалось, что Емельяненко подал документы в чеченский вуз.