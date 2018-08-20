Медведева поделилась фотографией с гусями из Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проводит свободное время в Канаде, передает «Советский спорт».

Спортсменка в свой инстаграм выложила фотографию, где она позирует с чашкой кофе на фоне разгуливающих гусей.

«Кофе, гуси. Добро пожаловать в Торонто», — написала россиянка под снимком.

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18-летняя Медведева в мае 2018 года расторгла долголетние отношения с тренером Этери Тутберидзе, переехав в Канаду тренироваться под началом Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, что Медведева ответила на обвинения в национальном предательстве.