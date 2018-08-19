Червиченко усомнился в честной победе «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал матч 4-го тура между «Краснодаром» и красно-белыми, передает Rusfootball.

Встреча завершилась минимальной победой столичной команды со счетом 1:0.

«Если говорить о «Спартаке», честно говоря, удручающее зрелище: игры нет, только запредельная, безумная удача, ну и поддержка судей, естественно. Мне показалось, что на Ари был очевидный пенальти», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Червиченко высмеял хорошее отношение болельщиков к Массимо Каррере.