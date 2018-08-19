«Барселона» разгромила «Алавес» в стартовом туре чемпионата Испании

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«Барселона» одержала победу в матче первого тура чемпионата Испании сезона-2018/19 над «Алавесом», сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой действующих чемпионов Испании со счетом 3:0.

Счет в игре команды смогли открыть лишь во втором тайме. На 64-й минуте игры сине-гранатовых вывел вперед новоиспеченный капитан команды Лионель Месси, отличившись эффектным голом со штрафного удара. На 83-й минуте увеличил преимущество «Барселоны» вышедший на замену хавбек Фелиппе Коутиньо, а поставил точку в матче все тот же Месси, оформив дубль уже в компенсированное арбитром время.

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Ранее сообщалось, что товарищеский матч «Барселоны» обставил по рейтингу Суперкубок УЕФА.

Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Алавес» (Витория-Гастейс) — 3:0

Голы: 1:0 — Месси, 64; 2:0 — Коутиньо, 83; 3:0 — Месси, 90+2.