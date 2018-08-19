Месси забивает в чемпионате Испании 15 сезонов подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в ворота «Алавеса» в матче стартового тура чемпионата Испании сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».

Игра проходила в столице Каталонии и завершилась победой «Барселоны» с разгромным счетом 3:0.

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На 64-й минуте встречи сине-гранатовые получили право на штрафной удар недалеко от ворот соперника, который успешно реализовал капитан команды Месси. Уже в компенсированное арбитром время аргентинец оформил дубль.

Таким образом, 31-летний Месси смог отличиться в своем 15-м сезоне чемпионата Испании подряд. Его дебют состоялся 16 октября 2004 года в поединке против «Эспаньола»