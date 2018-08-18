В семье Овечкина и Шубской родился первенец
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская стали родителями, сообщает «Советский спорт».
Сначала о рождении первенца в своем инстаграме сообщил российский баскетболист Виталий Фридзон, который близко общается с действующим обладателем Кубка Стэнли.
«Поздравляю с рождением первенца и наследника! Молодцы, так держать! Ура!», - подписал фотографию Фридзон.
Через некоторое время уже сам Овечкин опубликовал в своем инстаграме ножку младенца.
Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года. 6 июня россиянин в составе столичного клуба завоевал свой первый Кубок Стэнли, а через несколько дней появилась новость, что пара ждет ребенка.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева родила дочку от хоккеиста «Салавата Юлаева» Игоря Макарова.