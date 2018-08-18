Трамп выдал американскую визу отцу Нурмагомедова

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов получил визу в США и сможет посетить бой своего сына с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

Ранее 29-летний российский боец попросил главу UFC Дану Уайта обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой выдать визу своему отцу.

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«Спасибо большое, Дана Уайт. Вы просто потрясающий. Это ваша работа», – написал Нурмагомедов в инстаграме, опубликовав фото Трампа с карточкой в виде американской визы, на которой написано «Мистер папа Хабиба».

Бой Нурмагомедов – Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для Нурмагомедова этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.

Ранее в команде Макгрегора пообещали «поставить на место» Нурмагомедова.