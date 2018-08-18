Тренер «Ювентуса» рассказал о дебюте Роналду

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, когда болельщики туринского клуба смогут увидеть новичка команды Криштиану Роналду на поле, передает «Советский спорт».

«Сегодня для нас начинается новый сезон. Этим летом мы купили Роналду — лучшего игрока в мире. Роналду дебютирует в первом же туре. У меня есть некоторые идеи относительно того, как мы будем играть. Но мне нужно еще пару игр и тренировок.

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Криштиану необычный футболист. Об этом говорит его карьера. Он приносит пользу команде, но мы не должны останавливаться на достигнутом», — приводит слова специалиста Daily Mail.

«Ювентус» начнет новый сезон 18 августа матчем против «Кьево».

Ранее Роналду спел на ритуале посвящения в «Ювентусе».