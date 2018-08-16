Турецкий футбольный клуб продал 18 игроков ради коз

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Турецкий футбольный клуб «Гулспор» продал 18 игроков молодежного состава, чтобы купить десять коз, сообщает CNN Turk.

Руководство «Гулспора» рассчитывает заработать около пяти тысяч турецких лир на продаже молока. Подчеркивается, что вся выручка пойдет на нужды клуба.

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«Мы действовали в интересах клуба, а также внесли немалый вклад в производство страны», — заявил президент «Гулспора» Кэнан Бьюклебеб.

18 футболистов принесли бюджету клуба 15 тысяч лир.

Ранее известный агент призвал Артема Дзюбу не переезжать в Турцию.