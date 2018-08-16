Хавбек «Реала» ответил на слова Озила о расизме в сборной Германии

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением об уходе Месута Озила из сборной Германии, передает «Советский спорт».

29-летний Озил ушел из национальной команды, мотивируя свое решение проявлением к нему расизма со стороны Немецкого футбольного союза.

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«Месут заслуживал более достойного завершения международной карьеры. Его уход из сборной был неправильным. Часть того, что он сказал, была по делу, но ее затмила большая часть полной бессмыслицы.

Думаю, Месут сам знает, что в сборной Германии и Немецком футбольном союзе нет расизма. Напротив, мы все едины, поддерживаем друг друга в культурном многообразии и интеграции. Месут — хороший пример этого многообразия, как и многие другие футболисты», — приводит слова футболиста Bild.

Ранее сообщалось, что игроки «Малатьяспора» вышли на поле в футболках в поддержку Озила.