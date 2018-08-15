УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам ответного матча Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа, сообщает ТАСС.

УЕФА будет рассматривать эпизод с прямым удалением нападающего красно-белых Луиса Адриано за то, что тот дважды ударил соперника в неигровой ситуации, и блокировку проходов стадиона болельщиками.

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По информации пресс-службы УЕФА, заседание контрольно-этического дисциплинарного комитета организации состоится 23 августа.

Матч закончился со счетом 0:0, по итогам двух матчей дальше прошла греческая команда. «Спартак» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафует Адриано за удаление в ответной игре с ПАОКом.