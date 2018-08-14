В обновленном кодексе этики ФИФА исчезло слово «коррупция»

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Международная федерация футбола (ФИФА) изменила кодекс этики, сообщает Associated Press.

Из обновленной версии документа исчезло слово «коррупция». Это решение принималось в секретных беседах между чиновниками ФИФА.

При этом в кодексе появился новый вид нарушения – диффамация, что означает распространение порочащих сведений. За это провинившийся может быть дисквалифицирован за клевету в адрес ФИФА.

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Плюс ко всему, уменьшено наказание за взяточничество, манипуляции с футбольными матчами и незаконное присвоение средств – срок давности нарушения был ограничен десятью годами.

Ранее экс-глава ФИФА рассказал о мошенничестве при выборе страны-хозяйки ЧМ.