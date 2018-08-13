Экс-хавбек сборной России выразил уважение «Спартаку»

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Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о подписании контракта между «Спартаком» и экс-хавбеком ЦСКА Романом Еременко, передает Rusfootball.

Финский футболист возобновил карьеру после двухлетней дисквалификации из-за употребления кокаина.

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«Большое уважение «Спартаку». Спасибо руководителям клуба, что дали парню второй шанс. Несмотря на то что писали, говорили, что было, что не было — конечно, это очень здорово. Спасибо «Спартаку» за то, что не побоялись и взяли Еременко. Футболист хороший, и команде он должен помочь. Сами понимаете, что после двухлетнего перерыва в карьере такой поступок дорогого стоит.

Сам поступок, само отношение — вот что важно. Есть еще нормальные, адекватные руководители в футболе. А форму Еременко наберет. В истории уже были случаи, когда игроки после длительной дисквалификации становились лучшими. Нужно давать шансы. Не надо всю жизнь гнобить человека», — сказал Канчельскис.

Ранее гендиректор ЦСКА назвал переход Еременко в «Спартак» «странным и неожиданным».