Экс-хавбек сборной России выразил уважение «Спартаку»
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о подписании контракта между «Спартаком» и экс-хавбеком ЦСКА Романом Еременко, передает Rusfootball.
Финский футболист возобновил карьеру после двухлетней дисквалификации из-за употребления кокаина.
«Большое уважение «Спартаку». Спасибо руководителям клуба, что дали парню второй шанс. Несмотря на то что писали, говорили, что было, что не было — конечно, это очень здорово. Спасибо «Спартаку» за то, что не побоялись и взяли Еременко. Футболист хороший, и команде он должен помочь. Сами понимаете, что после двухлетнего перерыва в карьере такой поступок дорогого стоит.
Сам поступок, само отношение — вот что важно. Есть еще нормальные, адекватные руководители в футболе. А форму Еременко наберет. В истории уже были случаи, когда игроки после длительной дисквалификации становились лучшими. Нужно давать шансы. Не надо всю жизнь гнобить человека», — сказал Канчельскис.
Ранее гендиректор ЦСКА назвал переход Еременко в «Спартак» «странным и неожиданным».