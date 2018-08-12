Анчелотти видит несколько поводов для беспокойства перед стартом сезона

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Главный тренер итальянского «Наполи» Карло Анчелотти после поражения в товарищеском матче от немецкого «Вольфсбурга» со счетом 1:3 признался, что у неаполитанской команды существуют поводы для волнения перед стартом нового сезона, пишет «Советский спорт».

«Наполи» следует беспокоиться, потому что благодаря беспокойству мы будем лучше в следующий раз. Я был обеспокоен после матча с «Ливерпулем», и это позволило нам преуспеть в игре с «Боруссией». Психологический аспект важен.

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С «Вольфсбургом» мы сыграли ужасно. С одной стороны, мы лучше справились в тактическом плане, с другой – были хуже в защите. На данный момент мы не можем играть с высокой линией обороны, так как плохо выбираем нужное время и нас легко ловят. Сейчас будет лучше, если мы будем защищаться немного глубже, как делали это с Дортмундом», — заявил Анчелотти в интервью изданию Football Italia.

Кроме того, главный тренер поделился своим видением стиля итальянской команды.

«Вижу «Наполи» солидной, атакующей, техничной и агрессивной командой. В матче с «Вольфсбургом» мы хорошо сыграли в центре поля, статистика нашего владения улучшилась, но мы были хуже в обороне. Мы должны становиться лучше», — сказал Анчелотти.

Ранее главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо после поражения от«Реала» (1:3) выразил уверенность, что его команда находится на правильном пути.