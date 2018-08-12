Аленичев назвал ничью с ЦСКА «потерей двух очков»
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает Sport24.
Сыгранный в Тюмени матч завершился со счетом 1:1. С 50-й минуты московский клуб играл в меньшинстве после удаления Кирилла Набабкина и сумел отыграться на последних минутах, реализовав пенальти.
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«Поздравляю всех красноярских болельщиков с первым очком в Премьер-Лиге. Учитывая то, как складывался матч, считаю, что мы потеряли два очка.
В обороне ЦСКА было много свободных зон, особенно после удаления. И мы в какой-то степени виноваты, что упустили победу», — заявил Аленичев.
Ранее главный тренер ЦСКА сообщил, что Набабкин подвел команду.