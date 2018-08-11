Россиянин Иванюк выиграл бронзу в прыжках в высоту на ЧЕ

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Россиянин Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы по летним видам спорта, сообщает ТАСС.

25-летний Иванюк с первой попытки взял планку на высоте 2,31 м, установив личный рекорд. Затем он совершил три неудачных прыжка, пытаясь взять высоту 2,33 м.

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Победу одержал немец Матеуш Пшибылько, повторивший личный рекорд и взявший высоту 2,35 м. Серебро выиграл белорус Максим Недосеков, также повторивший личный рекорд.

Ранее российские гимнасты завоевали золото ЧЕ в командном многоборье.