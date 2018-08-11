Гендиректор ЦСКА назвал переход Еременко в «Спартак» «странным и неожиданным»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Романа Еременко в стан московского «Спартака», пишет «Советский спорт».
«Сразу хочу подчеркнуть, что мы не согласны с терминами «предатель», «изменник» в отношении Романа. Такие слова просто неуместны в данной ситуации.
Не могу сказать, что мы сильно расстроены тем, что Ерёменко будет играть в «Спартаке», но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным. Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали, как могли», — заявил Бабаев.
Кроме того, функционер рассказал о том ущербе, который московский клуб возмещал после дисквалификации Еременко.
«Мы не стали применять к нему существенные штрафные санкции, предусмотренные контрактом в таких случаях. Хотя сложно переоценить тот ущерб – и спортивный, и репутационный, и финансовый, который был нанесен клубу всей этой неприятной историей. Кроме того, нужно принимать во внимание и немаленькую компенсацию, которую ЦСКА заплатил в свое время «Рубину» за переход Еременко», — отметил Бабаев.
Ранее отец полузащитника Романа Еременко, призвал руководителей ЦСКА подтвердить, что у них не было договоренности с его сыном о том, что тот вернется в клуб после отбытия дисквалификации за употребление кокаина.