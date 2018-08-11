Погба: Победа в чемпионате мира уже в прошлом

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал свою форму после первого матча английской премьер-лиги против «Лестера» (2:1), сообщает «Советский спорт».

«Я не провел ни одной игры в межсезонье. Вернулся к тренировкам в понедельник. Так что ногам было очень тяжело», — рассказал француз.

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Также чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции заявил, что готов к новым вызовам в своей карьере.

«Победа в чемпионате мира – уже в прошлом. Мне нравятся вызовы. Я хочу расти и выигрывать новые титулы», — отметил хавбек.

25-летний Погба вышел в стартовом составе «МЮ» и на третьей минуте забил первый мяч, уверенно реализовав пенальти. За семь минут до конца игры он был заменен на бельгийца Маруана Феллайни.

Ранее главный тренер английского «Манчестера Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил игру Погба.