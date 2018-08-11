Дзюба может продолжить карьеру в Турции

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Турецкий «Галатасарай» заинтересован в услугах нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, сообщает «Советский спорт».

По информации турецкого сайта Sporundibi.com, представителя российского форварда уже пригласили на переговоры в Стамбул. Кроме того, источник не исключает и вариант с переходом 29-летнего футболиста в «Бешикташ».

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Ранее Дзюбой уже интересовался французский «Бордо», который задумался об аренде нападающего.

Ранее главный тренер «Бордо» уже подтвердил интерес к Дзюбе.