Дзюба может продолжить карьеру в Турции
Турецкий «Галатасарай» заинтересован в услугах нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, сообщает «Советский спорт».
По информации турецкого сайта Sporundibi.com, представителя российского форварда уже пригласили на переговоры в Стамбул. Кроме того, источник не исключает и вариант с переходом 29-летнего футболиста в «Бешикташ».
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Ранее Дзюбой уже интересовался французский «Бордо», который задумался об аренде нападающего.
Ранее главный тренер «Бордо» уже подтвердил интерес к Дзюбе.