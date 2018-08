Юниор сборной США забросил эффектную шайбу в стиле Гранлунда‍

Нападающий юниорской сборной США (U-18) по хоккею Аарон Хаглен отметился красивым голом в матче полуфинала Кубка Глинки/Гретцки против национальной команды Канады, сообщает «Советский спорт».

В ходе встречи форвард прорвался за ворота канадцев, подхватил и подбросил шайбу в воздух, поразив верхний угол ворот Тейлора Готье. Похожую шайбу в полуфинале чемпионата мира — 2011 забросил нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд в ворота сборной России.

Эффектный гол 17-летнего Хаглена не помог его команде выйти в финал турнира. Американцы потерпели поражение в овертайме со счетом 5:6.

В матче за третье место юниоры США сыграют со сверстниками из России, которые ранее уступили шведам.

#Hlinka: Goal of the Year candidate right here as RW Aaron Huglen (2019/2001) goes all lacrosse on Canada. Team USA leads Canada 2-1 in the 1st. pic.twitter.com/Vdgp69xfwX